El coaching y su poder: ¿de verdad las personas cambian?

De acuerdo a algunas estadísticas, un significativo porcentaje de quienes se forman como coaches no ejercen como tales, sino que lo utilizan para manejarse en sus vidas. Es que el coaching podría definirse como una forma de configurar la mente para vivir mejor. Como sostiene Samuel Stamateas -entrenador, director de Liderazgo EnFoCo y codirector de la Escuela Líder Coach Profesional- las cosas no son como son, sino como las vemos y cómo nos sentimos en determinado momento. Cada uno es un observador diferente. Esto permite aceptar que no es tanto 'tengo razón' como 'este es mi punto de vista'.