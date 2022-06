Tucumán tiene fantásticos recursos que lamentablemente no son potenciados

En esa experiencia con el Ballet de la Provincia me quedó la sensación de haber cocinado una gran comida para la comunidad y antes de servirla, tirarla al suelo y desperdiciarla. Simplemente, porque los entes oficiales no logran concretar proyectos previstos, no poseen la capacidad para contener las acciones de los artistas desde una plataforma más flexible. Fue bastante movilizante, lo cual después de 28 años ininterrumpidos dedicados a la pedagogía, decidí darme un break, optar por un año sabático y dedicarme a otra práctica que me apasiona, la arquitectura. Me sirvió básicamente para darme cuenta que no puedo dejar de bailar.. Que es fundamental ampliar los límites de lo que creo y abrir nuevos horizontes para lo que tenga que venir.