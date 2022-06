"Tienen cinco minutos o me llevo los camiones", les dijo Berni y empezaron a salir de la ruta

Mientras que el hombre a cargo del corte le reclamó que no tenían atención de parte del ministro de Transporte, aunque no especificó si se refería al de la Nación, Alexis Guerrera, o al de la Provincia, Jorge Donofrio. Sin embargo, Berni se mostró inamovible. “No me vine hasta acá con 500 policías a discutir el tema del gasoil, te doy cinco minutos para que decidas lo que van a hacer o me llevo los camiones detenidos. Hacé lo que quieras, tenés cinco minutos. Y empezó a correr ahora”, advirtió.