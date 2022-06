Un reconocido chef escrachó a famosas argentinas que le pidieron comer por canje: “Manguean y se enojan”

“Además del hecho de no estar cometiendo un delito (en el caso de haberlo hecho), es que su acción hace que un montón de desubicados violentos me agredan gratuitamente por las redes. Yo no le hice nada a ese señor. Juro que no entiendo a la gente que disfruta dañando a otra”, sostuvo Saccone. “Exacto, lo único que busca es agitar a su tribuna para que te troleen en manada. ¡No le des tu vidriera!”, le recomendó Funes a Saccone.