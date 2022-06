Cartas de lectores I: seguridad vial

El 10 /06 fue en nuestro país el Día de la Seguridad Vial. Se fijó esa fecha porque en el año 1945 se cambió en la Argentina el sentido del tránsito, ya que hasta ese momento el ordenamiento era por la mano izquierda como es en Inglaterra. El objetivo es promover la seguridad vial y para que hagamos un balance de “donde estamos parados “en la materia. El transito es un sistema dinámico, compuesto por tres factores : a) El humano (conductores, pasajeros , peatones); b) Vehículos y c) Ambiente (vías, señalización, tránsito, leyes, reglamentos, condiciones climáticas). Para que funcione correctamente, esta triada debe estar en equilibro. Si observamos cómo se desenvuelve el mismo en las zonas urbanas, suburbanas y rurales tucumanas, constataremos lo lejos estamos de ese equilibro para que no ocurran los accidentes que tanto lamentamos (Ej.: calles, rutas y caminos en mal estado, falta de señalización, vehículos en pésimas condiciones de mantenimiento, peatones y conductores que no respetan las normas, etc.). Con relación a la legislación vigente, tenemos las leyes 24.449 y 26.363, el Decreto 779/95 y otras, que cuentan con la adhesión de nuestra provincia. El incumplimiento, la falta de control y la escasa participación por parte del Estado (provincial y municipales) en la gestión del sistema es notorio y explican en buena medida la existencia de los accidentes de tránsito en nuestra provincia. Transitar por la vía pública tiene riesgos, por lo que podemos afirmar que la educación a conductores, peatones y los controles son fundamentales para reducir y/o controlar los accidentes viales. La ONU afirma que constituyen una epidemia. Por ello deben ser administrados como tal.