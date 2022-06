Plan Mi Moto: ¿Qué se consigue por menos de $ 200.000?

"El monto máximo a financiar por usuario es de $ 300.000, en un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes del BNA. El importante tener en cuenta que a financiar no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.)", asegura el sitio web del diario Clarín.