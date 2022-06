NOA: el comercio electrónico creció y superó los $ 91.200 millones en ventas

- ¿Qué buscan? Información del producto (62% en 2021 vs 61% en 2020), precios y promociones (57% en 2021 vs 55%), disponibilidad del producto en tienda (39% en 2021 vs 37% en 2020). Y en cuarto lugar, y subiendo bastante en relevancia, información de la tienda (que pasa del 19% en 2020 al 35% en 2021). Mientras que disminuye considerablemente las opiniones de otros compradores (del 36% en 2020 al 19% en 2021)