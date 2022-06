John C: “Con fuerza y con ingenio todo se puede lograr”

Tiene 22 años y desde hace tres la rompe en el mundo del trap. Lo escuchan un millón de personas en Spotify y lo sigue otro millón en Youtube; ha hecho colaboraciones con Tini y Bizzarrap y sus canciones suenan en todos lados. Esto es John C, el artista tucumano del momento, que esta noche se presenta en la fiesta Welcome to Eden, junto al DJ Fer Palacios.