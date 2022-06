Entrevista a Sara Mata: “Güemes defendió un proyecto político”

“A Güemes se lo tuvo en cuenta muy circunstancialmente, como un caudillo en el norte que había participado de las invasiones realistas en los territorios de Salta y Jujuy. De allí la idea de defensor de la frontera, pero en realidad esos eran territorios de vanguardia y retaguardia de ambos ejércitos: tanto del Ejército Auxiliar del Perú organizado por Buenos Aires, como del Ejército Real del Perú, organizado por el Virrey del Perú. Es decir, esas invasiones nunca lograron pasar. A Tucumán sí llegaron cuando en 1812 Belgrano los detiene en la famosa Batalla de Tucumán y nunca más volvieron a llegar hasta ahí. La idea de que Güemes fue un defensor de la frontera norte se impuso muy fuertemente -tan fuertemente que la Gendarmería Nacional se llama Martín Miguel de Güemes- pero en realidad en ese momento no existe frontera de ningún país, no existen los Estados nacionales que van a surgir en la mitad del siglo XIX. Hablamos del territorio del antiguo del Virreinato del Río de la Plata que llegaba hasta el Desaguadero, entonces aquí no hay frontera, hay un territorio en guerra oficial de vanguardia o de retaguardia según uno y otro ejército que se encontraron ocupando y controlando el espacio. Analizarlo así es verlo con ojos actuales, es analizar el pasado desde el presente y desde el resultado”, explicó sobre la idea de que Güemes fue un defensor de la frontera norte, como muchas veces se lo citó.