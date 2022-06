Homenajes a Julia Alessi de Nicolini

No sólo compartíamos las actividades en la Facultad sino que me invitaba a dar cursos en Jujuy y en Santa María, Catamarca. Esos viajes tenían un plus porque ellos me permitieron incursionar en el patrimonio arquitectónico del norte y gozar de sus capillitas, gracias a las visitas guiadas del arquitecto Alberto Nicolini, gran compañero de viaje. Estar con ellos era una aventura del pensamiento y un homenaje al amor, que ellos simbolizaban.