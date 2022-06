Reunión clave para destrabar el conflicto en Enfermería

El estudiante José Alderete, vocero de la asamblea, explicó a este diario que se acordó llevar hoy una contrapropuesta a las autoridades. Afirmó que no difiere mucho de lo ofrecido el martes, pero aclaró que buscan que se brinde seguridad académica para el alumnado y que no haya represalias por la medida de fuerza. “La asamblea quiere solucionar el tema, no quiere una toma indefinida. Nosotros queremos una solución. La toma tiene que llevar a una solución de la problemática, no a agravarla”, explicó. Agregó que el debate de ayer se extendió más de lo previsto porque buscaron ser lo más pluralistas y democráticos posibles.