La Voz Argentina: inicio de nueva temporada con la participación de la hermana de John Lennon

Si bien hubo momentos de sorpresas y emoción, uno de los más llamativos fue cuando la hermana del legendario John Lennon apareció en escena por medio de un video. Sucede que una de las ultimas participantes, Estef Figueroa, es fanática de los Beatles y tuvo la oportunidad de conocerse con Julia Baird en el año 2014 durante un viaje a Inglaterra. La joven oriunda de Lanús no pudo contener la emoción al ver a Baird en la videollamada mientras manisfestaba: “No me gusta tener preferencia por nadie, son tantas bandas tributo y Estefi es un caso particular, porque es una mujer, una ‘John Lennon mujer’ y creo que es la segunda ‘mujer John’ que escuché. Y obviamente ella es, si dudas, por lejos la mejor, e incluso diría que es mejor que muchos hombres que imitan a John”, la halagó. Conmovida, la participante le agradeció el gesto.