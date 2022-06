Fabián Calle: “la mejor política exterior es la coherencia entre lo que uno hace y lo que uno quiere para el país”

- Es rara esa bipolaridad entre ser anti Estados Unidos, pero pro China a la vez. Porque la propia China no se va a tirar a una pileta que no tiene agua. Digo esto porque la idea de que “vienen los chinos, nos ponen plata, nos crean puertos y nos independizamos de Estados Unidos” se contrapone con el hecho de que cuando aquí las cosas se empezaron a complicar, tuvieron que ir a Washington a pedir el acuerdo con el FMI. Y Washington lo firmó, aun sabiendo que no lo íbamos a cumplir y no lo íbamos a poder pagar. Me pasa lo mismo cuando hablo con dirigentes que eran neoliberales en los 90 y ahora, a los 60 años, resulta que se hicieron de izquierda: tienen hijos estudiando o viviendo en el exterior, en muchos casos en Estados Unidos o Gran Bretaña, y no ahorran en yuanes ni rublos, sino en dólares. Hay toda una incoherencia entre la manera en que viven cotidianamente muchos políticos antinortemearicanos argentinos y el diagnóstico que ellos mismos brindan para nuestro país. La idea de una buena política exterior, simplemente, es que haya una mayor coherencia entre lo que yo hago en mi acervo personal y lo que yo quiero para mi país. Lo contrario exhibe un enorme cinismo. O una gran estupidez.