Pablo Debernardi: “es momento de comparar tasas y tomar decisiones”

-Uno de los principales puntos que siempre trato de remarcar es que todo dueño de una pequeña y mediana empresa, todo gerente financiero de una empresa tiene que poder comparar tasas entre lo que ofrecen los bancos y el mercado de capitales. Somos complementarios entre uno y otro sector. Hay momento en los cuales los bancos están muy agresivos en tasas y conviene definitivamente ir a tomar una línea bancaria, pero también hay momentos en el que el mercado de capitales ofrece mejores tasas, ahorros impositivos y demás que lo hacen conveniente recurrir a ese mercado. Entonces para poder ir al mercado de capitales, una PyME tiene que estar calificada en una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y como no tiene costo estar calificado en esa sociedad, la sugerencia es tener esa alternativa o esa vía disponible. Tal vez en algún momento pueda registrar un bache financiero porque algún cliente tardó en pagar o le salió alguna oportunidad de negocio. Pueden llamar al banco para preguntar qué líneas les puede ofrecer y lo mismo con el mercado de capitales para descontar un cheque propio o para emitir una obligación negociable bajo un régimen PyME. Allí se instrumenta lo que más le convenga. Hoy los bancos están muchos más agresivos en tasas de lo que puede ofrecer el mercado de capitales, pero hay momentos en los cuales conviene definitivamente ir al mercado. El año pasado instrumentamos una Obligación Negociable con una empresa del Valle que se llama Patagonian Fruits, que tiene la marca moño azul de manzanas, con una emisión de $ 206 millones a una tasa muy buena. Comparen tasas y no queden atado a lo que dicen solo los bancos. A veces las PyME se acostumbran a decir, por ejemplo, a qué tasa me descontas ese cheque. ¿Al 50? Cierran los ojos y van. Por allí la alternativa que escucho es: ¿Pablo, a qué tasa está en la bolsa? Al 42. Entonces puede optar por la bolsa.