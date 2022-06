Diego Sosa, especialista en el uno a uno

El líder Belgrano no sumó en la fecha anterior, pero si le gana a Deportivo Morón esta noche, puede quedar a nueve de San Martín. “Tanque” al tanto, aseguró que el equipo solo tiene la mente puesta en ganarle a Defensores. “Lo tomamos bien, siempre es bueno que no sume y no se aleje. Ahora vamos a tratar de acortar distancias”, finalizó Diego Sosa, que en cada festejo de gol, señala su mano tatuada con la fecha de nacimiento de su pequeño Tobías.