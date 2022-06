Alberto Fernández: "que no se adueñen del poder los que manejan la Argentina como si fuera una finca propia"

"Me alegra saber que estén pensando en producir hidrógeno verde, porque Macron me preguntaba cómo podemos venderle. Que YPF esté en manos del Estado no es garantía, porque en política no todo es lo mismo. Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad y claro como bien dijo Cristina, gobernar es administrar la realidad y siempre hay tensiones y conflictos. En toda sociedad hay intereses que entran en tensión. Hay quienes quieren defender los intereses populares y hay quienes quieren defender intereses de unos pocos", afirmó.