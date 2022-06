"Diosito, llevame": la pesadilla de la niña que fue violada por su papa, su tío y su abuelo

Pero justamente por la prescripción oficialmente decretada, Juan Carlos Tobio, aunque en el juicio llegara a ser declarado culpable, no podrá ser condenado. "Siempre aparecía por mi casa y cuando le dije que lo iba a denunciar -cuenta, a raíz de los mensajes que enviaba a su hija- porque yo no me olvidaba lo que me había hecho ('no me olvido lo que me hicieron vos, el tío y el abuelo'), temblando porque tenía miedo que me matara, me dijo lo más tranquilo que no sabía de que le estaba hablando, que no se acordaba de nada", cerró “Marita”.