Estados Unidos: la violencia con armas, una pesadilla que no se detiene

TULSA, Estados Unidos.- Como un horror que no cesa, decenas de familias en Estados Unidos siguen contando muertos en tiroteos, perpetrados por sus propios compatriotas. Cuando el país aún no se recupera de la masacre de hace 10 días, en una escuela primaria de Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertos, además del tirador, se contabilizaron al menos tres tiroteos más. El último, que no causó víctimas mortales pero que sí causó heridas a cinco personas, ocurrió ayer, durante el funeral de Da’Shontay King, un hombre negro asesinado a tiros por la policia de Racine.