El marido de "Pampita", a los gritos con un legislador kirchnerista en plena sesión

Además, advirtió que “nadie quiere invertir en las villas/barrios populares, lo que no podemos hacer de forma irresponsable es ir a militar contra el sector privado. El otro día hicimos una reunión de comisión en la que yo esperaba que hubiera un debate de vecinos y no me encontré con un debate de vecinos. Me encontré con un debate entre militantes. Entonces, cuando pedimos mayor participación, no seamos hipócritas. Sí vamos a pedir mayor participación de verdad que sean los vecinos los que opinen”.