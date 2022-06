Arnedo: “Por irresponsabilidad del gobierno estamos viviendo una crisis energética sin precedentes”

El funcionario municipal mostró su preocupación por las terribles consecuencias que esto trae. “Esta crisis pone en jaque a todo el sistema productivo y de transporte en el país, principalmente en el norte, ya que la región central de la Argentina no está sufriendo el desabastecimiento de la misma manera. Afecta terriblemente no sólo a las industrias sino también a la ciudadanía, porque genera una caída en la producción, en las exportaciones y en el transporte, lo que se traduce en incremento de los precios y de la inflación. Esto se debe a que al haber menos gasoil los camiones, no pueden transportar los productos, mientras que la demanda es la misma, por ende aumentan los precios tanto del producto como del traslado. Así se genera una cadena aumentos que termina afectando a los ciudadanos y que luego, como bien sabemos, no retrocede".