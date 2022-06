Qué decía el artículo que le costó la condena por difamación a Amber Heard

La actriz 36 años comenzaba su ensayo asegurando que estuvo “expuesta al abuso a una edad muy temprana” y que ya entonces sabía “ciertas cosas”, como que “los hombres tienen el poder, físico, social y financiero” y “muchas instituciones apoyan ese arreglo”. Después, continuaba diciendo que “como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba poner denuncias para hacer justicia. Y no me veía como una víctima”.

Para finalizar lanzó una de las frases que le costó una condena millonaria: “Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”, manifestó y luego agregó: “Tuve la inusual ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.