“Apuesto a un Estado pro-inversión con una FET renovada”

Este recambio es un objetivo personal, explicó Viñuales, y agregó que otro propósito en lo inmediato es tratar que no se hable de las consecuencias de los problemas económicos de la coyuntura sino trabajar para darle solución a los casos. “Llegar a este incidente con el gasoil es producto de una política económica mal llevada, y hace tres meses la FET lo venía advirtiendo después de evaluar los informes de Capega. No nos escucharon y garantizaron la provisión, y no fue así”.