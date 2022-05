Sexualmente hablando: una conferencia para recordar

Uno de los asistentes narró los detalles de la charla en un artículo titulado “Cómo (no) comunicar nueva información científica”: “Lo primero que llamó la atención fue su ropa, un holgado chándal (jogging) azul, en lugar de traje y corbata. Se le notaba visiblemente nervioso y caminaba de una manera muy extraña. Al subir a la tribuna comenzó explicando la hipótesis de que se podía inducir una erección inyectando fármacos vasoactivos en los cuerpos cavernosos del pene y, como no disponía de ningún modelo animal adecuado para probarlo, decidió experimentar con su propio cuerpo inyectándose distintas sustancias (papaverina, fentolamina…). Seguidamente mostró 30 diapositivas con fotografías de un pene en distintos grados de tumescencia tras la inyección de dichas sustancias. En principio esto no debía sorprender a nadie pero lo que alarmó a los asistentes fue el hecho de que era el pene del propio conferenciante”.