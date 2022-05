El sabio ante la muerte

El “Fedón”, de Platón, muestra a Sócrates consolando a sus discípulos para que acepten el destino de su maestro, que por nada del mundo eludiría su cita con el veneno. Los tiene que convencer de no estar tristes por su estoicismo avant la letre; sereno les dibuja silogismos para mostrar que la filosofía no es otra cosa que una preparación para la muerte y que por lo tanto es la triste graduación de todo pensador que se precie, para al fin abandonar lo particular y abrazar lo universal, dejando el cuerpo (soma) que es la prisión (sema) del alma. Una actitud ejemplar y pura, la apuesta de quien pone pleno al absoluto.