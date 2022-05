“Los retornos que va a dar la inflación son imbatibles”

- Parte de lo que está ocurriendo es que el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no plantea reformas. Podría darse la necesidad de sentarse para presentar un programa integral que incluya reformas, reestructuras de fondo que permitan que la Argentina vuelva a un sendero de crecimiento. Los fantasmas vuelven a aparecer, porque uno se pregunta qué está haciendo el Gobierno para que no vuelva a ocurrir lo que ya pasó. Necesitamos un programa. Pero, además de eso, las condiciones actuales no me dicen que tengamos que reperfilar en 2024.