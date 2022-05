Cartas de lectores: Demora en el PAMI

En septiembre de 2021 presenté todos los requisitos en el PAMI solicitando un audífono. En “PAMI escucha” me informaron en varias oportunidades que estaba en lista de espera. El pasado 23 de mayo solicité turno y amablemente un empleado me informó que seguía en espera y que esos pedidos demoraban de un año y medio a dos. Me pregunto: ¿el PAMI carece de fondos? ¿O es simplemente la burocracia? Siendo esta la obra social con mayor cantidad de afiliados, ¿no sería conveniente que la conduzcan los afiliados, para terminar de una buena vez con estas esperas injustificadas?