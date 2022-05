Sergio Massa: “ganaron los trabajadores”, dijo sobre los cambios en el Impuesto a las Ganancias

En el marco del anuncio, Massa dijo que es una remuneración. “Hoy el Presidente tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible, lo que nos permite mejorar, no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que el salario es resultado del esfuerzo del trabajador y es una remuneración, no es ganancia”, aseguró.