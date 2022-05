“Si seguimos así, en 2023 nos gobernará la derecha”, dijo Cerruti ante la interna oficialista

Cerruti reiteró que "no están los votos en el Congreso" para aprobar una suba de las retenciones, ya que la oposición de Juntos por el Cambio anticipó su rechazo y en ese sentido subrayó que la decisión del Gobierno es no dar una "discusión que no lleve a ningún lado porque sabemos que no va salir, eso estamos planteando".