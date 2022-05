Texas: los escalofriantes mensajes del tirador antes de la masacre

Finalmente, el martes a las 7 de la mañana, la usuaria recibió un último texto del tirador. “Te voy a escribir en una hora, pero tenés que responder. Es un secretito y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire”, redactó. Dos horas después, Salvador desató la feroz masacre en la escuela.

Poco después de que la noticia cobrara importancia nacional e internacional, la joven aclaró: “Él era un desconocido. No sabía nada de él. Decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir. La única razón por la que le respondí fue porque le temía. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen", sentenció.