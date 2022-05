Romero dice que pretende educar con Tik Tok

El video alcanzó los 263 comentarios. Muchos no le creen al subsecretario e infieren que se trata de una actuación. “Tremendo actor, ¡que no lo vea Hollywood!”, exclama un comentaristas. Otros, mientras, critican que Romero no lleva puesto el cinturón de seguridad. “Enrique Romero, te olvidaste el cinturón. Haz lo que digo, pero no lo que hago, ¿no?”, reclama uno de ellos.