WOS: “Siempre fui haciendo lo que tenía ganas, sin encerrarme”

- Con “Oscuro Éxtasis” aparece una desnudez; eso es algo que me atrapó de escribir, esto de poder exponer ciertos sentimientos y ciertas sensaciones en las canciones. O quizá es la manera en la que me nació, en la que me sale escribir. Creo que es algo que siempre está presente en mis temas, de manera distinta y contando cosas diversas. Es algo que me gusta que pase, cuando los temas están empapados de algo mío, propio, aunque sea mezclado con fantasía o de alguna sensación real. Si no tienen eso, no me terminan convenciendo.