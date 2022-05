Los relojes no dan la hora

Cabrera se sinceró y aclaró: “son los nervios”. Sin embargo, quedó flotando la sensación de que la Universidad estaba fuera de los tiempos. No era para menos, minutos antes se había discutido la forma de elegir al rector. Se habían destapado argumentos pueriles para poder tirar la piedra y esconder la mano. La idea de que la UNT estaba inmersa en tiempos diferentes no había sido introducida por Cabrera, sino confirmada. Los electores habían planteado que la necesidad de que no se conociera el nombre de quién votaba por quién se había quedado en el pasado. El voto secreto, cumpliendo los reglamentos y la Constitución, se había concretado correctamente en el momento de elegir a los electores que estaban sentados en esa asamblea. A partir de entonces se convertía en algo público. Llevado al paroxismo sería como si cada votación de los representantes de las Cámaras de los poderes legislativos tuvieran que hacer sus votos en forma secreta. Eso sólo está reservado a casos muy excepcionales, como la seguridad del país. Finalmente, el voto fue secreto y -según los datos que tenían los ganadores antes de la elección- encontraron menos sufragios de los esperados. La Universidad que este jueves confirmó vivir en tiempos negativos debería comprometerse a que sus relojes adelanten las horas para describir el camino a seguir.