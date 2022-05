El sistema de sospecha constante en la UNT

Sin tratar en la campaña, quedaron temas como el caso YMAD y la minería, que entre 2014 y 2018 hicieron caer a la universidad al fondo de las sospechas de corrupción. Hay un ex rector, Juan Cerisola, que será enjuiciado por el manejo de las regalías mineras, y fue la acción del Consejo Superior de esos años la que logró que se debatiera el tema. Aún no se sabe qué va a pasar con la UNT y la minería: se hizo un acuerdo con YMAD cuyo destino es incierto, porque la cuestión se trató en dos sesiones secretas del Consejo Superior el año pasado, de las cuales no quedan informes escritos. En esos años de temas fuertes (14-18) también se descubrió la fragilidad de la UNT con respecto a presiones de la política sobre Canal 10 –hay que recordar el escándalo de los 45.000 segundos de publicidad que debió pagar el PJ- y los manejos poco claros de las casas de la residencia de Horco Molle. En su informe, el rector saliente, José García, dio cuenta de lo que falta en esta gestión y coincidieron todos, oficialistas y opositores, en la necesidad de cambios en el sistema electoral. ¿Y Asunt? Obra social que no es tal y que arrastra constante déficit y problemas. “Faltó balance crítico: son personas que ya eran autoridades; ¿Por qué no impulsaron antes las cosas que prometen ahora?”, dice el sindicalista Ariel Osatinsky, de Adiunt.