Las obligaciones de Boca

A veces, sin embargo, el tema va mucho más allá de “ganar o jugar bien”. Sucede precisamente desde hace varios días con el caso del atacante colombiano Sebastián Villa y la denuncia por abuso sexual, tentativa de femicidio y lesiones contra el jugador más desequilibrante de Boca. Hasta el abogado de la víctima, Roberto Castillo, acepta que Boca está en todo su derecho de alinear hoy a Villa, no obstante la gravedad de la denuncia. Nadie es culpable hasta que la justicia lo determine. Y, sabemos, ya hubo casos en los que la justicia absolvió efectivamente al acusado (en el fútbol, el caso de Neymar fue el más renombrado de los últimos tiempos). Castillo dijo que pedirá la prisión preventiva de Villa, algo que muchos medios consideran “inminente” casi desde el mismo momento en el que estalló el caso. Pero también es cierto que, si Villa no mostró intenciones de profugarse y no entorpeció la investigación, la ley establece que podrá seguir libre, y jugando, hasta que la justicia, eventualmente, lo condene. Puede sonar indignante para algunos. Pero hay muchos otros acusados que atraviesan situaciones absolutamente similares. Solo que sus nombres no generan tanto ruido como el de Villa.