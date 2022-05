Qué hacer si hoy tenés síntomas de Covid: hay que testearse, cuánto tiempo debés aislarte

Con respecto a la justificación del día en el trabajo en caso de no hacerse un test, la infectóloga Florencia Cahn dijo a Télam que "en términos sanitarios, si se está enfermo ya sea por covid, influenza o cualquier otro cuadro no se debería asistir al trabajo", por lo que con un certificado médico debería ser suficiente. "Hacer un PCR a personas jóvenes sin comorbilidades en el contexto actual de la pandemia no tiene sentido porque no cambia la conducta", insistió.