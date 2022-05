El dólar blue y los factores que dan cuenta que las subas llegaron para quedarse

En principio, la suba de tasas implementada podría ayudar a sacar pesos del mercado del dólar informal y ser un factor a la baja, pero lo cierto es que el mercado considera que la tasa corre de atrás a la inflación y tal vez no es suficientemente tentadora, pero, por otro lado, juega también el hecho de que no debería ser una medida aislada. Si no se sube la tasa en conjunto con otras decisiones que apunten a controlar la suba de precios, es difícil que las demás variables se puedan mantener tranquilas también y el dólar es un elemento más de nuestra economía. Es por este motivo que los inversores podrían comenzar a migrar desde instrumentos en pesos a dólar, más temprano que tarde.