Por qué Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard en el juicio

Camille Vasquez, una de las letradas del actor, le preguntó a Amber Heard si había notado que Depp no la había mirado a los ojos ni una sola vez en lo que lleva el proceso legal. La actriz ratificó que no. “Lo has mirado muchas veces, ¿no?”, Vasquez continuó. Heard le dijo: “Sí, lo he hecho”. La letrada luego dijo: “Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿no?”, lo que Heard confirmó. “Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”, continuó la defensa. “No recuerdo si dijo eso”, aseguró la actriz.