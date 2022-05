El campo comienza “a sentir” el desabastecimiento de gasoil

El dirigente ruralista aseguró que el gasoil comenzó a escasear en Tucumán cuando ya termina la cosecha de soja, y comienza la de maíz y de poroto, y ante ese escenario reclamó una inmediata solución para que “la situación no se agrave”. “Esto si el Gobierno tiene algo previsto, porque en esta gestión no dicen nada y no tienen planificado nada, pero vienen a la provincia y garantizan el abastecimiento”, se quejó.