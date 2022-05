Dimes y diretes: Bussi confirmó la visita de Milei a Tucumán en julio

El ex legislador Alberto Colombres Garmendia (foto) cuestionó que los entes autárquicos de la Provincia lleven intervenidos más de 30 años, a pesar de que debería ser una medida excepcional de no más de 180 días. “Pierden la autarquía y son manejados para hacer caja y política”, expuso en una entrevista con LG PLAY. El dirigente del PRO enumeró que las instituciones intervenidas son el Instituto de Previsión y Seguridad Social; el Instituto Provincial de la Vivienda; el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo; el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual; y la Caja Popular de Ahorros. A su vez, recordó que seis años después de haber solicitado un amparo por este tema, la Justicia le ordenó a la Provincia cesar con las intervenciones. Mencionó que el fallo fue apelado hace un año y medio y que aún no hay novedades en ese sentido.