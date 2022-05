Reproches, miradas cómplices y tensión: el cara a cara entre Flor Vigna y Nico Occhiato

Vigna lo interrumpió para sumar su versión y confesó las distintas etapas que vivieron hasta aceptar que no podían continuar como novios. “Fue mi relación más larga, el dolor estaba, pero se pudo solucionar con el tiempo”, sostuvo. Y agregó: “Me pasa que me alegro de que a él le vaya bien, lo veo productor, con sus amigos, su familia; y lo mismo de mi lado, que me animé a muchos sueños que no me animaba, y me hizo un ave fénix que no lo hubiese podido lograr de otra manera”.