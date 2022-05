Daniel López Rosetti: “el estrés es pasarla mal, es vivenciar el sufrimiento”

“En ese momento me sentí un inservible. No sabía dar una inyección, lavar a un paciente, no sabía poner una sonda nasogástrica, revisar, tocar una panza, usar el estetoscopio. No conocía nada. Me quedé con una mezcla de emociones y pensé que era muy temprano para mí empezar a trabajar. Entonces fui a buscar al médico que me había llevado allí, que era obstetra, para decirle que no iba a ir más. Fui enojado con Dios y con la vida, maldije y dije miles de malas palabras hasta que lo ubiqué en la sala de partos. Cuando entré, estaba trayendo a un nene al mundo que justo empezó a llorar en ese momento. Fue de película. Me miró y me dijo: ‘Dani, ¿qué necesitas?’. Y ahí me di cuenta de que ese era mi lugar. Fue tremendo. La muerte y la vida a un pasillo de distancia. Hoy sigo trabajando en un hospital público y la gente que va se sorprende cuando los atiendo. No tenés idea lo linda que es la medicina”.