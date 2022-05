Todo lo que hay que saber sobre el eclipse de Luna de mañana

Desde la noche del 15 hasta la madrugada del 16, los habitantes que se encuentren en el norte y sur de América, además de gran parte de África y Europa, podrán ser testigos desde distintos puntos, de cómo a luna va tiñéndose de rojo. Según el horario internacional (UTC), este fenómeno se extenderá durante la madrugada del lunes 16 de mayo, ya que comenzará a las 2:27 AM y finalizará a las 5:55 AM. Mientras que el momento de magnitud máxima será a las 4:11 AM. En total, este evento tendrá una duración aproximada de tres horas y 27 minutos.