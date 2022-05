Bono $18.000: las razones por las que se puede cancelar el pago del Refuerzo de Ingresos

Existen cuatro razones que pueden llevar al rechazo de la solicitud del beneficio económico. La primera es no cumplir con los requisitos básicos, es decir no pertenecer al grupo de trabajadores informales no registrados, trabajadoras de casas particulares, jubilados y monotributistas de categoría A y B. La segunda razón, es que tus ingresos superen el monto de $77.880. Lo que hace Anses es verificar que el nivel socioeconómico del solicitante sea acorde, es decir investiga los gastos. Y por último, quienes quieran cobrar el bono deben contar con un numero de CBU.