Bullying: "los índices son alarmantes y la negación empeora las cosas"

En definitiva, no es cosa de niños cuando una niña ridiculiza o descalifica a otra en las redes sociales. No es cosa de niños cuando se ofenden por su color de piel. No es cosa de niños cuando un niño le pega a otro. No es cosa de niños cuando un hijo no quiere ir al colegio porque tiene miedo, hartazgo o estrés. Es, más bien, cosa de grandes.