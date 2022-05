Podemos ser más humanos, compasivos y solidarios

La doctora Carla Orisini, pediatra, también se hizo eco del video del mimo. Profesional, influencer y mamá de cinco niños, publicó en su cuenta @dra.carlaorsinipediatra: “Hace unos días vi este video. Me sentí identificada. Siempre con algún niño a upa, otro de la mano, mi bolso, su bolso, mirando a los demás, más mí carga mental que no para nunca. Chequeando, borrando, agendando mentalmente. Lo tengo tan incorporado que no veía que mi compañero la mayoría de las veces no llevaba más que las llaves del auto. Deconstruí esta situación y generé espacios de charla para que esto cambie”, dijo la autora de 100 preguntas y respuestas sobre crianza respetuosa (Ed. Planeta). “¿Qué les sucede al ver este video? ¿Se ven ahí? ¿Qué cambiarían?”, interpeló a sus seguidoras.