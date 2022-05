Cuatro de cada 10 viviendas en la capital son departamentos

Para el experto, que la ciudad haya dejado de crecer desde el punto de vista demográfico no es un dato desalentador mientras que la urbe no pierda la vitalidad que la caracteriza. No obstante, considera que es necesario crear nuevas centralidades que descompriman el microcentro actual. Para eso, opina, será necesario retocar el Código de Planeamiento y dar más ventajas a los constructores en zonas donde hoy hay restricciones en lo relacionado a la altura de los edificios. Por ejemplo, en el sector oeste de la ciudad, en las avenidas Saenz Peña, Mitre, Ejército del Norte, Belgrano, entre otras. “Cuando flexibiliza las normas, se amplían posibilidades y un claro ejemplo de desarrollo en ese sentido es la zona del parque Avellaneda, que creció mucho en los últimos años”, ejemplifica.