Padres preocupados: lo que se sabe hasta ahora sobre la hepatitis aguda en niños

La Sociedad Argentina de Pediatría les pidió a los médicos que estén alerta. En un comunicado dijo que se trata de “una hepatitis aguda grave con elevación marcada de las enzimas hepáticas e ictericia, acompañado en la mayoría de los casos por síntomas gastrointestinales previos que incluyen dolor abdominal, diarrea y vómitos. Y aclaró que la mayoría de los casos no presentaron fiebre. En ninguno de los casos confirmados se detectaron los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda, como el virus de la hepatitis A, B, C, D y E, pero sí han sido detectados adenovirus en al menos 74 pacientes. El documento de la SAP detalla que en 18 casos ha sido identificado el adenovirus F 41, en 20 casos ha sido detectado el SARS-CoV-2 y en 19 casos ha sido detectada coinfección por SARS-CoV-2 y adenovirus. La SAP indica: “el adenovirus F 41 podría ser la causa de la hepatitis aguda, pero aún no se explica completamente la gravedad del cuadro clínico”. Podría ser la mayor susceptibilidad entre niños pequeños después de un nivel más bajo de circulación de adenovirus durante la pandemia, la posible aparición de un nuevo adenovirus, así como la coinfección por el coronavirus. Las tres hipótesis deben investigarse más a fondo, sostiene el texto.