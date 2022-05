Tiroteo en Las Cañas: “Está cantado que intentaron matarme por encargo”

“Evidentemente estas personas no son profesionales porque no tomaron algunos recaudos”, explicó el abogado José María Molina. Entre los errores que cometieron, según la apreciación del profesional, aparecen: haber elegido un lugar donde había muchos testigos, haber realizado un amplio recorrido antes de cometer el ilícito y no haber cumplido con el objetivo que se plantearon. “Todo parecería indicar que estas personas son las que se conocen en la jerga como ‘cabeza i’ hierro’, es decir gente que está jugada y a la que no le importa nada. Es capaz de matar a alguien por una dosis de droga o por dinero”, añadió.