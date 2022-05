Quién es "Emily" Luicius, la nueva participante de "El Hotel de los Famosos"

"Además de ser influencer, estudió actuación y en 2016 formó parte de El Canasto, una obra de teatro dirigida por Nicolás Vázquez. Tras el gran éxito, las hermanas decidieron hacer su propio show teatral y en 2017 lanzaron Las Lucius, donde el humor era tan protagonista como ellas. Recientemente, la joven formó parte de la remarke de Perla Negra junto a Andrea del Boca y su hija Anna Chiara", resume el diario La Nación sobre la joven.

En el último tiempo, "Emily" experimentó dos momentos particulares en las redes, su habitat natural. El primero fue cuando los usuarios detectaron en su cumpleaños que mentía con su edad. Sus seguidores se dieron cuenta por su torta de cumpleaños. Ella le restó importancia al hecho y sorprendió con su declaración: "No voy a decir mi edad porque es un número que no me determina". Luego, fue vinculada como la novia de Nicolás Occhiato. Mientras, él lo negó, ella se llamó a silencio. Su incorporación fue bien recibida por unos y no tanto por otros. Estos últimos se quejaron abiertamente puesto que el ingreso de más participantes extiende la duración del programa. "Si siguen entrando participantes esto no termina antes del Mundial", aseguró Walter Queijeiro, el periodista deportivo que forma parte del programa. "Emily" había entrado hace minutos, cuando el grupo estaba almorzando. Por el contrario, "Majo" Martino, otra de las participantes, se mostró receptiva y cálida para darle la bienvenida.