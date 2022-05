Juegos Sudamericanos de la Juventud: buena combinación

Constanza Entable y Lourdes Cabrera (Alberdi Rugby), Florencia Marín y Ariadna Aballay (Coipú) formaron parte del grupo que deleitó el espíritu de Valdez. “La entrega de las jugadoras fue maravillosa. Esto lleva a trazar un buen proyecto que tenga continuidad, competencia y apoyo. Los resultados no tardarán en llegar; no es ninguna ciencia”, estableció Valdez. “Más allá de los resultados deportivos, hoy tenemos varios jugadores con varias horas de seven y eso es muy importante para el desarrollo de la modalidad”, analizó Gravano.